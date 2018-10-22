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Altınordu - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...
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ALTINORDU - ESKİŞEHİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Altınordu - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Altınordu ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Altınordu - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Altınordu ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sinan Dereci yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Alican Özfesli, Hüseyin Atakan Üner, Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Serdar Deliktaş, Berkay Samancı, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Eskişehirspor: Semih Güler, Alperen Kocabaş, Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, , Talha Erdoğan, , Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hakem: Sinan Dereci, Gökmen Olgaç, Muhammet Yumak, Hamit Basık

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Altınordu 1 - İstanbulspor 1
İşte Altınordu - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
Eskişehirspor 0 - Hatayspor 3
İşte Eskişehirspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler
Adana Demirspor 4 - Eskişehirspor 0
İşte Adana Demirspor - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler
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