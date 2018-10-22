Altınordu - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Altınordu ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sinan Dereci yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Alican Özfesli, Hüseyin Atakan Üner, Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Serdar Deliktaş, Berkay Samancı, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Eskişehirspor: Semih Güler, Alperen Kocabaş, Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, , Talha Erdoğan, , Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Fuat Çapa
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Hakem: Sinan Dereci, Gökmen Olgaç, Muhammet Yumak, Hamit Basık
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