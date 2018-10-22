Adana Demirspor - Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Adana Demirspor - Elazığspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 9. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hamıdou Traore, Emre Nefiz, Mıckael Franck Pote, , Mılan Mıtrovıc, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Orkan Çınar
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Haberleri İstatistikleri
Elazığspor: Orhan Şam, Soner Şahin, Fatih Serkan Kurtuluş, Onur Alsu, Kadir Bekmezci, Ahmet Aras, Andreas Tatos, Adem Alkaşi, , Emre Öztürk, Kadir Taşoğlu
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Birincioğlu, Cemal Bingül, Engin Erdem, Ramazan Keleş
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.