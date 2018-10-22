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Adana Demirspor - Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ADANA DEMİRSPOR - ELAZIĞSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Adana Demirspor - Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Adana Demirspor ile Elazığspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adana Demirspor - Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Adana Demirspor - Elazığspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 9. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hamıdou Traore, Emre Nefiz, Mıckael Franck Pote, , Mılan Mıtrovıc, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Orkan Çınar

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Elazığspor: Orhan Şam, Soner Şahin, Fatih Serkan Kurtuluş, Onur Alsu, Kadir Bekmezci, Ahmet Aras, Andreas Tatos, Adem Alkaşi, , Emre Öztürk, Kadir Taşoğlu

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Hakem: Bülent Birincioğlu, Cemal Bingül, Engin Erdem, Ramazan Keleş

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Osmanlıspor 1 - Adana Demirspor 0
Osmanlıspor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Elazığspor 0 - Gazişehir Gaziantep FK 5
İşte Elazığspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler
Adana Demirspor 4 - Eskişehirspor 0
İşte Adana Demirspor - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler
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