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Ankaragücü'nden Ankara'da ilk galibiyet
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ANKARAGÜCÜ'NDEN ANKARA'DA İLK GALİBİYET

Ankaragücü'nden Ankara'da ilk galibiyet

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, üst üste aldığı 2 yenilgi sonrasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek 2 hafta sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Spor Toto Süper Lig'e 6 yıl aradan sonra tekrar yükselen sarı-lacivertliler, 9. haftası oynanan ligde 4. galibiyetini elde etti.

Ligin 7. haftasında sahasında Antalyaspor'a, 8. haftada ise deplasmanda Bursaspor'a 1-0'lık sonuçlarla kaybeden başkent temsilcisi, birçok sakat futbolcusunu oynatamamasına karşın sahasında konuk ettiği Malatya ekibine üstünlük sağlayarak 2 hafta aradan sonra hanesine 3 puan yazdırmayı başardı. 

Bu sonuçla puanını 13'e çıkaran sarı-lacivertli ekip, 9. sıraya yükseldi.

Ankara'da ilk galibiyet 
Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen MKE Ankaragücü, Ankara'da oynadığı maçlarda ilk galibiyetini elde etti. 

Sezonun ilk haftasında Ankara'da Galatasaray'a 3-1 yenilen, 3. haftada Osmanlı Stadı'nda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan başkent temsilcisi, 5. hafta stat sıkıntısı nedeniyle Afyonkarahisar'da ağırladığı Akhisarspor'u 1-0 yendi. MKE Ankaragücü, 7. haftada Ankara'da Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.  

Ligin 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u başkentte 1-0 yenen sarı-lacivertliler, bu sonuçla Ankara'da ilk galibiyetini elde etmiş oldu. 

9 golde 8 farklı isim
MKE Ankaragücü, ligde şu ana kadar oynadığı 9 maçın 7'sinde rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Başkent temsilcisi, bu süreçte rakip ağlara 9 gol gönderirken, kalesinde de yine 9 gol gördü. MKE Ankaragücü'nün attığı 9 golde 8 farklı ismin olması, sarı-lacivertlilerin hücum organizasyonlarındaki başarısını da ortaya koydu. 

Ankara temsilcisinde, El Kabir (2), İlhan Parlak, Pinto, Faty, Mokhtar, Bifouma, Kenan Özer ve Cerci, gollere imza attı. 

Ankara ekibi, ligin 7. haftasında iç sahada Antalyaspor, 8. haftada ise deplasmanda Bursaspor karşısında gol sevinci yaşayamamıştı. 
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