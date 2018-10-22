Türk Telekom İtalya deplasmanında

BLM Group Arena'da oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmayı, Juan Carlos Garcia (İspanya), Robert Vyklicky (Çekya) ve Josip Radojkovic (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.
Grubunda oynadığı ilk 3 maçta galibiyetle tanışamayan Türk Telekom, 6. ve son sırada yer alırken, Dolomiti Energia ise 1 galibiyetle 5. sırada bulunuyor.
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