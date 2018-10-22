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Türk Telekom İtalya deplasmanında
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TÜRK TELEKOM İTALYA DEPLASMANINDA

Türk Telekom İtalya deplasmanında

7DAYS EuroCup C Grubu'nda mücadele eden Türk Telekom, grubundaki 4. maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia takımına konuk olacak.

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BLM Group Arena'da oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmayı, Juan Carlos Garcia (İspanya), Robert Vyklicky (Çekya) ve Josip Radojkovic (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek. 

Grubunda oynadığı ilk 3 maçta galibiyetle tanışamayan Türk Telekom, 6. ve son sırada yer alırken, Dolomiti Energia ise 1 galibiyetle 5. sırada bulunuyor. 

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