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TFF 2. Lig'de sonuçlar
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TFF 2. LİG'DE SONUÇLAR

TFF 2. Lig'de sonuçlar

Efeler Voleybol Ligi’nin ikinci haftasında Ankara’da oynanan karşılaşmada Halkbank, Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti ve ikinci maçında ikinci galibiyetini aldı.

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TFF 2. Lig'de 9. hafta maçları, bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.

TFF 2. Lig'de gruplarda şu ana kadar oynanan maçların sonuçları şöyle:

- Kırmızı Grup:

Tokatspor-Kırklarelispor: 1-0

Konya Anadolu Selçukspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-4

Tuzlaspor-Sivas Belediyespor: 3-0

Darıca Gençlerbirliği-BUGSAŞ Spor: 1-0

Fatih Karagümrük-Etimesgut Belediyespor: 3-0

- Beyaz Grup:

Amed Sportif Faaliyetler-Gümüşhanespor: 1-4

Keçiörengücü-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-2

Niğde Anadolu-Bayrampaşa: 1-1

Hacettepe-İnegölspor: 1-0

Sarıyer-Gaziantepspor: 2-1

UTAŞ Uşakspor-Ankara Demirspor: 1-0
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