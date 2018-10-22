Halkbank, Fener'i eli baş gönderdi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Nurper Özbar, Meryem Pelenk Tekol

Halkbank ANKARA: Faik Samed Güneş, Drazen Luburic, Alen Sket Hakkı Çapkınoğlu, Michele Baranowicz, Burutay Subaşı (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Guillaume Quesque)

Fenerbahçe: Cupkovic, Ferhat Akdeniz, Woutir Ter Maat, Kevin Klinkenberg, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Caner Dengin, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın)

Setler: 25-15, 25-22, 25-11

Süre: 1 saat 8 dakika (23, 31, 24)

Efeler Voleybol Ligi’nin ikinci haftasında Ankara’da oynanan karşılaşmada Halkbank, Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti ve ikinci maçında ikinci galibiyetini aldı.

Maçın ilk setinde servisler belirleyici oldu. Teknik molaya kadar iki takım da hedefi bulamadı. Moladan sonra takımlar, özellikle Halkbank etkili servisler kullandı ve 25-15’le 1-0 öne geçti.

İkinci sette kalite daha yüksekti. Rakibini önce yakalayan sonra geçen Halkbank, köşeler ve ortadan yaptığı hücumlarla seti 25-22 aldı: 2-0. Halkbank’ta Burutay Subaşı’nın saatte 112 kilometre hızla attığı servis, maçın en hızlı servisi olarak kayıtlara geçti.

Üçüncü sette iki ralli seyir zevkini artırırken, Fenerbahçe sahanın hiçbir yerinde Halkbank’a üstünlük kuramadı. Seti 25-11 alan Halkbank ikinci maçında ikinci galibiyetini 3-0’la aldı.