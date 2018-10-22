Gülen gözler kupaları ile Yenimahalle'de

Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen B1 Futbol müsabakasında 2’incilik kupasını alarak Süper Lig’e yükseldi.

Rakiplerine göz açtırmadılar

Ayrıca Goalball Bayanlar Türkiye Şampiyonası’nda da başarısını sürdüren kulüp sporcuları, ilçeye kupayla döndü. Halter Türkiye Şampiyonası'nda ise rakiplerine göz açtıramayan halterciler, Türkiye 1’incisi olarak madalyaları topladı.

Müsabakaların ardından soluğu Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın makamında alan sporcular, Kulüp Başkanı Birgül Bek ile birlikte mutluluklarını Yaşar’la paylaştı.

“Sizlerle gurur duyuyorum”

Başarılı sporcuları “Sizlerle gurur duyuyorum” diyerek tek tek tebrik eden Başkan Yaşar, “Sizlerin tüm engellere karşı göstermiş olduğunuz üstün başarı beni çok gururlandırıyor. Eğer düzenli bir şekilde çalışıyorsanız, elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı düşünüyorsanız. Bu hangi alanda olursa olsun her zaman hayalini kurduğunuz noktada olursunuz. Başarı engel tanımaz arkadaşlar. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Yaşar’a verdiği destekten ötürü teşekkürlerini sunan Birgül Bek de, “Yenimahalle’yi temsil etmekten dolayı çok mutluyuz. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Desteklerinizden ötürü teşekkür ediyoruz” diye konuştu.