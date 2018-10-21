İstanbulspor 3 - Giresunspor 1
Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında İstanbulspor ile Giresunspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İstanbulspor 3-1 kazandı.
İstanbulspor: Alperen Uysal, Jerry Akaminko, Arif Morkaya, Wellington Nascimento, Tuncer Duhan Aksu, Halil Çolak (59' İbrahim Yılmaz), Onur Ergün, Ali Dere, Aldin Cajic, Barış Örücü (46' Muhsin Yıldırım), Clesio Bauque (85' Murat Duruer)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Uğur Arslan Kuru, Aykut Demir (41' Savaş Polat), Hüsamettin Tut, Ferhat Görgülü, Muhammet Reis, Zeni Husmani, Adama Ba, Kürşad Sürmeli (60' Guy Landel), Kağan Miray Bağış (74' Muhammed Ildiz), Abiola Dauda
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Aydın, Ahmet Şimşek, Ali Tuna, Batuhan Gültek
Goller: DK 19: Abiola Dauda (Giresunspor), DK 60: Ferhat Görgülü (İstanbulspor), DK 64: İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), DK 80: Ali Dere (İstanbulspor)
Sarı Kartlar: DK 52: Hüsamettin Tut (Giresunspor), DK 67: Onur Ergün (İstanbulspor), DK 75: Ferhat Görgülü (Giresunspor), DK 90: Uğur Arslan Kuru (Giresunspor)
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