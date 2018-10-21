Göztepe 2 - Beşiktaş 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında Göztepe ile Beşiktaş Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Göztepe 2-0 kazandı.
Göztepe: Beto (85' Göktuğ Bakırbaş), Lamine Gassama, Wallace Reis (66' Kadu), Cristian Titi, Berkan Emir, Yasin Öztekin, Celso Borges, Andre Castro, Andre Poko, Halil Akbunar (81' Tayfur Bingöl), Cameron Jerome
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
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Beşiktaş: Loris Karius, Caner Erkin, Gary Medel, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Ryan Babel, Jeremain Lens (71' Mustafa Pektemek), Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan (83' Cyle Larin), Oğuzhan Özyakup (61' Ricardo Quaresma), Vagner Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Özgür Yankaya
Goller: DK 51: Cameron Jerome (Göztepe), DK 60: Wallace Reis (Göztepe)
Sarı Kartlar: DK 20: Wallace Reis (Göztepe), DK 40: Jeremain Lens (Beşiktaş), DK 72: Gökhan Gönül (Beşiktaş), DK 90: Lamine Gassama (Göztepe), DK 90: Tayfur Bingöl (Göztepe)
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