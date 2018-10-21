İşte İstanbulspor - Giresunspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:30'da başlayacak İstanbulspor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 9. Haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Aydın yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
İstanbulspor: Arif Morkaya, Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Ali Dere, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Jerry Akamınko, Tuncer Duhan Aksu, Bariş Örücü, İbrahim Halil Çolak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Giresunspor: Aykut Demir, Ferhat Görgülü, Uğur Arslan Kuru, , Muhammet Reis, Kağan Miray Bağış, , Kayacan Erdoğan, Ba Adama, , Hüsamettin Tut
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Aydın, Ahmet Şimşek, Ali Tuna, Batuhan Gültek
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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