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İşte İstanbulspor - Giresunspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE İSTANBULSPOR - GİRESUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte İstanbulspor - Giresunspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında İstanbulspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte İstanbulspor - Giresunspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:30'da başlayacak İstanbulspor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 9. Haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Aydın yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

İstanbulspor: Arif Morkaya, Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Ali Dere, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Jerry Akamınko, Tuncer Duhan Aksu, Bariş Örücü, İbrahim Halil Çolak

Teknik Direktör:

Giresunspor: Aykut Demir, Ferhat Görgülü, Uğur Arslan Kuru, , Muhammet Reis, Kağan Miray Bağış, , Kayacan Erdoğan, Ba Adama, , Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Hakem: Mustafa Aydın, Ahmet Şimşek, Ali Tuna, Batuhan Gültek

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