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K Karabükspor 0 - Altay 4
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K KARABÜKSPOR 0 - ALTAY 4

K Karabükspor 0 - Altay 4

Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında K Karabükspor ile Altay Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altay 4-0 kazandı.

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K Karabükspor 0 - Altay 4

Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında K Karabükspor ile Altay Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 4-0 kazandı.

K Karabükspor: Furkan Kaçar, Can Sıkılmaz (57' Sezer Gündüz), Abdullah Sezgin, Ali Kemal Yılmaz, Fatih Tultak, Batuhan Kurt, Ahmet Karadayı, Cihan Aydın (46' Hüseyin Topbaş), Berk Kervankıran (46' Fatih Kızılay), Yusuf Akbulut, Melih Berat Arslan

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Altay: Emre Koyuncu, Gençer Cansev, Yasin Palaz, Özgür Özkaya (46' İhsan Furkan Deniz), Ivan Ivanov, Tevfik Altındağ, Ferhat Çulcuoğlu, Adnan Aganovic, Atakan Rıdvan Çankaya (46' İbrahim Akın), Marco Paixao (74' Hüsamettin Yener), Leandro Kappel

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Hakem: Caner Ak, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Temel, Yasin Kol

Goller: DK 8: Leandro Kappel (Altay), DK 13: Marco Paixao (Altay), DK 56: Leandro Kappel (Altay), DK 88: Ferhat Çulcuoğlu (Altay)

Sarı Kartlar: DK 14: Ali Kemal Yılmaz (K Karabükspor), DK 53: Fatih Kızılay (K Karabükspor), DK 77: İhsan Furkan Deniz (Altay), DK 83: Ahmet Karadayı (K Karabükspor)

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