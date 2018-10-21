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İşte Göztepe - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
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İŞTE GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Göztepe - Beşiktaş maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Göztepe - Beşiktaş maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Göztepe - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, , Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Andre Bıyogo Poko, Lamine Gassama, Yasin Öztekin, Wallace Reıs Da Sılva, , Berkan Emir

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Beşiktaş: Gary Alexıs Medel Soto, Ryan Guno Babel, Oğuzhan Özyakup, , Atıba Hutchınson, Jeremaın Marcıano Lens, Tolgay Ali Arslan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Vagner Sılva De Souza

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Özgür Yankaya

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