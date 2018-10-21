Alanyaspor 0 - Antalyaspor 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 kazandı.
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas, Baiano (85' Bobo), Merih Demiral, Giannis Maniatis, Ceyhun Gülselam (46' Djalma Campos), Efecan Karaca, Lucas Villafanez (46' Junior Fernandes), Isaac Sackey, Papiss Cisse
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Haberleri İstatistikleri
Antalyaspor: Ruud Boffin, Aly Cissokho, Diego Angelo, Ondrej Celustka, Nazim Sangare, Maicon Marques, Chico, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş (73' Mevlüt Erdinç), Doğukan Sinik (81' Serdar Özkan), Souleymane Doukara (89' Zeki Yıldırım)
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Tugay Kaan Numanoğlu
Gol: DK 42: Souleymane Doukara (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: DK 63: Papiss Cisse (Alanyaspor), DK 71: Ruud Boffin (Antalyaspor), DK 73: Yekta Kurtuluş (Antalyaspor), DK 85: Maicon Marques (Antalyaspor), DK 90: Giannis Maniatis (Alanyaspor), DK 90: Chico (Antalyaspor)
Kırmızı Kart: DK 71: Papiss Cisse (Alanyaspor)
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