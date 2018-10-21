﻿
Alanyaspor 0 - Antalyaspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

ALANYASPOR 0 - ANTALYASPOR 1

Alanyaspor 0 - Antalyaspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 kazandı.

211 Okunma

Alanyaspor 0 - Antalyaspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 kazandı.

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas, Baiano (85' Bobo), Merih Demiral, Giannis Maniatis, Ceyhun Gülselam (46' Djalma Campos), Efecan Karaca, Lucas Villafanez (46' Junior Fernandes), Isaac Sackey, Papiss Cisse

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Antalyaspor: Ruud Boffin, Aly Cissokho, Diego Angelo, Ondrej Celustka, Nazim Sangare, Maicon Marques, Chico, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş (73' Mevlüt Erdinç), Doğukan Sinik (81' Serdar Özkan), Souleymane Doukara (89' Zeki Yıldırım)

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Tugay Kaan Numanoğlu

Gol: DK 42: Souleymane Doukara (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: DK 63: Papiss Cisse (Alanyaspor), DK 71: Ruud Boffin (Antalyaspor), DK 73: Yekta Kurtuluş (Antalyaspor), DK 85: Maicon Marques (Antalyaspor), DK 90: Giannis Maniatis (Alanyaspor), DK 90: Chico (Antalyaspor)

Kırmızı Kart: DK 71: Papiss Cisse (Alanyaspor)

﻿

Alanyaspor - Antalyaspor maç kadroları belli oldu...
Süper Lig'in ilk 8 haftasında 29 karar değişti
Antalyaspor 0 - Galatasaray 1
Antalyaspor - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
BB Erzurumspor 1 - Alanyaspor 0
BB Erzurumspor - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿