Ankaragücü'nden muhteşem galibiyet

MKE Ankaragücü 1 - Evkur Y.Malatyaspor 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında MKE Ankaragücü ile Evkur Y.Malatyaspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Alessio Cerci (77' Sedat Ağçay), Ricardo Faty, İlhan Parlak, Kenan Özer (90' Mehmet Sak), Brice Dja Djedje, Kubilay Kanatsızkuş (83' Olanrewaju Kehinde)
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Rahman Buğra Çağıran (73' Erkan Kaş), Issam Chebake, Mitchell Donald (38' Khalid Boutaib), Murat Yıldırım, Danijel Aleksic, Guilherme Marques, Michael Pereira (67' Eren Tozlu), Adem Büyük
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, Cevdet Kömürcüoğlu, Koray Gençerler
Gol: DK 10: Alessio Cerci (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: DK 17: Arturo Mina (Evkur Y.Malatyaspor), DK 33: Brice Dja Djedje (MKE Ankaragücü), DK 48: İlhan Parlak (MKE Ankaragücü), DK 54: Murat Yıldırım (Evkur Y.Malatyaspor), DK 70: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Guilherme Marques (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Tiago Pinto (MKE Ankaragücü), DK 90: Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)
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