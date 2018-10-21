﻿
Ankaragücü'nden muhteşem galibiyet
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ'NDEN MUHTEŞEM GALİBİYET

Ankaragücü'nden muhteşem galibiyet

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında MKE Ankaragücü ile Evkur Y.Malatyaspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.

831 Okunma

MKE Ankaragücü 1 - Evkur Y.Malatyaspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında MKE Ankaragücü ile Evkur Y.Malatyaspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Alessio Cerci (77' Sedat Ağçay), Ricardo Faty, İlhan Parlak, Kenan Özer (90' Mehmet Sak), Brice Dja Djedje, Kubilay Kanatsızkuş (83' Olanrewaju Kehinde)

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Rahman Buğra Çağıran (73' Erkan Kaş), Issam Chebake, Mitchell Donald (38' Khalid Boutaib), Murat Yıldırım, Danijel Aleksic, Guilherme Marques, Michael Pereira (67' Eren Tozlu), Adem Büyük

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, Cevdet Kömürcüoğlu, Koray Gençerler

Gol: DK 10: Alessio Cerci (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: DK 17: Arturo Mina (Evkur Y.Malatyaspor), DK 33: Brice Dja Djedje (MKE Ankaragücü), DK 48: İlhan Parlak (MKE Ankaragücü), DK 54: Murat Yıldırım (Evkur Y.Malatyaspor), DK 70: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Guilherme Marques (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Tiago Pinto (MKE Ankaragücü), DK 90: Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)
 

﻿

İsmail Kartal: 6 sakat oyuncuya rağmen
MKE Ankaragücü - Evkur Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...
Ankaragücü 1910 gecesi canlı yayında...
Gecekondu gecesi ezberleri bozacak...
15
Yıkılan stada yıkımı durdurma kararı aldılar...
10
Gençlerbirliği kapılarını Ankaragücü'ne açtı...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
ANGARA LI
21 Ekim 201818:46
GALİBİYET GÜZEL AMA YA PENALTI OLMASA BU TAKIM GOL ATMADA SIKINTILI YİNE SÖYLÜYORUM BU TAKIMDA KENAN VE İLHAN YERİ YOK, BURASI SLİG.TFF DEĞİL.MAÇ 1-0 DAHA 30 dk.VAR KARŞITAKIM 8 KİŞİ SALDIRIYOR ORTA SAHASI DÜŞMÜŞ BİZE KONTRA LAZIM KİM GİRİYOR SEDAT OAN BOFIMUYU OYUNA ALSA KONTRADAN GOL GELİR AMA HEDEF SAHANDA 1-0 KORUMAK NEREYE KADAR GİDER GÖRECEĞİZ.
﻿