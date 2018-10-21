Ankaragücü'nden muhteşem galibiyet

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ANGARA LI

21 Ekim 201818:46

GALİBİYET GÜZEL AMA YA PENALTI OLMASA BU TAKIM GOL ATMADA SIKINTILI YİNE SÖYLÜYORUM BU TAKIMDA KENAN VE İLHAN YERİ YOK, BURASI SLİG.TFF DEĞİL.MAÇ 1-0 DAHA 30 dk.VAR KARŞITAKIM 8 KİŞİ SALDIRIYOR ORTA SAHASI DÜŞMÜŞ BİZE KONTRA LAZIM KİM GİRİYOR SEDAT OAN BOFIMUYU OYUNA ALSA KONTRADAN GOL GELİR AMA HEDEF SAHANDA 1-0 KORUMAK NEREYE KADAR GİDER GÖRECEĞİZ.