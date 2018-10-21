Hatayspor 0 - Osmanlıspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Hatayspor ile Osmanlıspor Antakya Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ (86' Dmytro Korkishko), Sadio Diallo, Kubilay Sönmez (78' Yılmaz Özeren), Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (76' Tom Silva), Hamza Gür
Teknik Direktör: Murat Sönmez
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Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Caner Arıcı, Ali Eren İyican, Burhan Eşer (69' Beykan Şimşek), Hasan Kılıç, Tugay Kaçar, Tortol Lumanza Lembi (83' Sinan Kurt), Eric Ayuk Mbu, Magaye Gueye (90' Mertan Caner Öztürk)
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Murat Erdoğan, Hüseyin Aylak, Gökhan Barcın, Mustafa Kürşad Filiz
Sarı Kartlar: DK 17: Tugay Kaçar (Osmanlıspor), DK 62: Caner Arıcı (Osmanlıspor), DK 68: Hasan Kılıç (Osmanlıspor), DK 76: Kubilay Sönmez (Hatayspor), DK 87: Magaye Gueye (Osmanlıspor)
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