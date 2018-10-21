K Karabükspor - Altay maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında K Karabükspor ile Altay arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:30'da Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Caner Ak yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu
K Karabükspor: Furkan Kaçar, Ahmet Karadayı, , , , Can Sıkılmaz, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Haberleri İstatistikleri
Altay: Gençer Cansev, , Ferhat Çulcuoğlu, , Yasin Palaz, , Tevfik Altındağ, Leandro Deyrınıo Kappel, Emre Koyuncu, Özgür Özkaya, Atakan Rıdvan Çankaya
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Caner Ak, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Temel, Yasin Kol
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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