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K Karabükspor - Altay maç kadroları belli oldu...
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K KARABÜKSPOR - ALTAY MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

K Karabükspor - Altay maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında K Karabükspor ile Altay arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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K Karabükspor - Altay maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında K Karabükspor ile Altay arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:30'da Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Caner Ak yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu

K Karabükspor: Furkan Kaçar, Ahmet Karadayı, , , , Can Sıkılmaz, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Altay: Gençer Cansev, , Ferhat Çulcuoğlu, , Yasin Palaz, , Tevfik Altındağ, Leandro Deyrınıo Kappel, Emre Koyuncu, Özgür Özkaya, Atakan Rıdvan Çankaya

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Hakem: Caner Ak, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Temel, Yasin Kol

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