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Çaykur Rizespor 1 - Atiker Konyaspor 1
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ÇAYKUR RİZESPOR 1 - ATİKER KONYASPOR 1

Çaykur Rizespor 1 - Atiker Konyaspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Atiker Konyaspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Çaykur Rizespor 1 - Atiker Konyaspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Atiker Konyaspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Jakub Brabec, Jaroslaw Jach, Ali Çamdalı, Davide Petrucci (86' Oleksandr Gladky), Robin Yalçın (64' Abdullah Durak), Fernando Boldrin, Süleyman Koç (79' Matic Fink), Vedat Muriqi

Teknik Direktör: Okan Buruk

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Fallou Diagne, Uğur Demirok, Nejc Skubic, Evgen Opanasenko, Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Moryke Fofana (46' Adis Jahovic), Marko Jevtovic (70' Abdou Traore), Deni Milosevic (87' Volkan Fındıklı), Mustapha Yatabare

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çavuş, Abdulkadir Bitigen

Goller: DK 41: Fernando Boldrin (Çaykur Rizespor), DK 82: Adis Jahovic (Atiker Konyaspor)

Sarı Kart: DK 90: Orhan Ovacıklı (Çaykur Rizespor)

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