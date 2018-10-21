Çaykur Rizespor 1 - Atiker Konyaspor 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Atiker Konyaspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Jakub Brabec, Jaroslaw Jach, Ali Çamdalı, Davide Petrucci (86' Oleksandr Gladky), Robin Yalçın (64' Abdullah Durak), Fernando Boldrin, Süleyman Koç (79' Matic Fink), Vedat Muriqi
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Fallou Diagne, Uğur Demirok, Nejc Skubic, Evgen Opanasenko, Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Moryke Fofana (46' Adis Jahovic), Marko Jevtovic (70' Abdou Traore), Deni Milosevic (87' Volkan Fındıklı), Mustapha Yatabare
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çavuş, Abdulkadir Bitigen
Goller: DK 41: Fernando Boldrin (Çaykur Rizespor), DK 82: Adis Jahovic (Atiker Konyaspor)
Sarı Kart: DK 90: Orhan Ovacıklı (Çaykur Rizespor)
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