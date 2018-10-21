MKE Ankaragücü - Evkur Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında MKE Ankaragücü ile Evkur Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da Osmanlı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Osmanlı
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Kenan Özer, İlhan Parlak, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Rıcardo Wıllıam Faty, Kubilay Kanatsızkuş
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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Evkur Y.Malatyaspor: Murat Yıldırım, Adem Büyük, Sadık Çiftpınar, Mıchael Pereıra, , , Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Arturo Rafeal Mina Meza, Rahman Buğra Çağıran
Teknik Direktör: Erol Bulut
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Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, Cevdet Kömürcüoğlu, Koray Gençerler
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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