﻿
MKE Ankaragücü - Evkur Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

MKE ANKARAGÜCÜ - EVKUR Y.MALATYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

MKE Ankaragücü - Evkur Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında MKE Ankaragücü ile Evkur Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

392 Okunma

MKE Ankaragücü - Evkur Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında MKE Ankaragücü ile Evkur Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Osmanlı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Osmanlı

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Kenan Özer, İlhan Parlak, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Rıcardo Wıllıam Faty, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Evkur Y.Malatyaspor: Murat Yıldırım, Adem Büyük, Sadık Çiftpınar, Mıchael Pereıra, , , Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Arturo Rafeal Mina Meza, Rahman Buğra Çağıran

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, Cevdet Kömürcüoğlu, Koray Gençerler

﻿

Ankaragücü 1910 gecesi canlı yayında...
Gecekondu gecesi ezberleri bozacak...
15
Yıkılan stada yıkımı durdurma kararı aldılar...
10
Gençlerbirliği kapılarını Ankaragücü'ne açtı...
Ankaragücü'nde 4 imza
Gecekondu'dan muhteşem gece
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿