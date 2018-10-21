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Alanyaspor - Antalyaspor maç kadroları belli oldu...
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ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Alanyaspor - Antalyaspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Alanyaspor - Antalyaspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Alanya Oba Stadı

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, , Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ioannıs Manıatıs, , , Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Georgıos Tzavellas

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Maıcon Marques Bıtencourt, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Luıs Francısco Grando, Ruud Jorge Boffın, Aly Cissokho, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Souleymane Doukara, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Tugay Kaan Numanoğlu

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