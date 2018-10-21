Hatayspor - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Hatayspor ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:00'da Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Antakya Atatürk Stadı
Hatayspor: Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Abdoulaye Sadıo Dıallo, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör: Murat Sönmez
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Osmanlıspor: Numan Çürüksu, Caner Arıcı, Ali Eren İyican, Tugay Kacar, Ahmet Eyüp Türkaslan, , Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Tortol Lumanza Lembı, Anıl Karaer, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Murat Erdoğan, Hüseyin Aylak, Gökhan Barcın, Mustafa Kürşad Filiz
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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