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Hatayspor - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...
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HATAYSPOR - OSMANLISPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Hatayspor - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Hatayspor ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Hatayspor - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Hatayspor ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:00'da Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Antakya Atatürk Stadı

Hatayspor: Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Abdoulaye Sadıo Dıallo, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör: Murat Sönmez

Osmanlıspor: Numan Çürüksu, Caner Arıcı, Ali Eren İyican, Tugay Kacar, Ahmet Eyüp Türkaslan, , Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Tortol Lumanza Lembı, Anıl Karaer, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Hakem: Murat Erdoğan, Hüseyin Aylak, Gökhan Barcın, Mustafa Kürşad Filiz

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