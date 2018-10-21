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İşte Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR - ATİKER KONYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. Haftasında Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Rize Şehir

Çaykur Rizespor: Vedat Murıç, Robın Yalçın, , Davıde Petruccı, Fernando Henrıque Boldrın, , Süleyman Koç, Ali Çamdalı, Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, , Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, , Mustapha Yatabare, Denı Mılosevıc, Uğur Demirok, Moryke Fofana, , Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çavuş, Abdulkadir Bitigen

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