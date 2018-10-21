İşte Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. Haftasında Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Rize Şehir
Çaykur Rizespor: Vedat Murıç, Robın Yalçın, , Davıde Petruccı, Fernando Henrıque Boldrın, , Süleyman Koç, Ali Çamdalı, Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, , Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, , Mustapha Yatabare, Denı Mılosevıc, Uğur Demirok, Moryke Fofana, , Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çavuş, Abdulkadir Bitigen
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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