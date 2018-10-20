Gazişehir Gaziantep FK 0 - Ümraniyespor 0
Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Ümraniyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Yalçın Kılınç, Ahmet Kesim, Bahadır Çiloğlu, Rydell Poepon (74' Seifedin Chabbi), Gökhan Alsan, Prince Segbefia, Kerim Avcı (52' Jefferson Nogueira), Igor Wanderson (46' Oğulcan Çağlayan), Yonathan Del Valle
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
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Ümraniyespor: Burak Öğür, Tarık Tekdal, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Aaron Appindangoye, Levy Madinda (73' Recep Aydın), Andreas Vasilogiannis (83' Boubacar Diabang), Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu, Emircan Altıntaş (90' Merthan Açıl), Atabey Çiçek
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sarperbarış Saka, Soner Maraş, Seyfettin Ünal, Atilla Karaoğlan
Sarı Kartlar: DK 29: Bahadır Çiloğlu (Gazişehir Gaziantep FK), DK 42: Prince Segbefia (Gazişehir Gaziantep FK), DK 44: Tarık Tekdal (Ümraniyespor), DK 45: Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep FK), DK 76: Recep Aydın (Ümraniyespor), DK 77: Mücahit Albayrak (Ümraniyespor)
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