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Gazişehir Gaziantep FK 0 - Ümraniyespor 0
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 0 - ÜMRANİYESPOR 0

Gazişehir Gaziantep FK 0 - Ümraniyespor 0

Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Ümraniyespor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Gazişehir Gaziantep FK 0 - Ümraniyespor 0

Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Ümraniyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Yalçın Kılınç, Ahmet Kesim, Bahadır Çiloğlu, Rydell Poepon (74' Seifedin Chabbi), Gökhan Alsan, Prince Segbefia, Kerim Avcı (52' Jefferson Nogueira), Igor Wanderson (46' Oğulcan Çağlayan), Yonathan Del Valle

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Ümraniyespor: Burak Öğür, Tarık Tekdal, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Aaron Appindangoye, Levy Madinda (73' Recep Aydın), Andreas Vasilogiannis (83' Boubacar Diabang), Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu, Emircan Altıntaş (90' Merthan Açıl), Atabey Çiçek

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Hakem: Sarperbarış Saka, Soner Maraş, Seyfettin Ünal, Atilla Karaoğlan

Sarı Kartlar: DK 29: Bahadır Çiloğlu (Gazişehir Gaziantep FK), DK 42: Prince Segbefia (Gazişehir Gaziantep FK), DK 44: Tarık Tekdal (Ümraniyespor), DK 45: Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep FK), DK 76: Recep Aydın (Ümraniyespor), DK 77: Mücahit Albayrak (Ümraniyespor)

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