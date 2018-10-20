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Balıkesirspor Baltok 0 - Boluspor 1
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BALIKESİRSPOR BALTOK 0 - BOLUSPOR 1

Balıkesirspor Baltok 0 - Boluspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Boluspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Boluspor 1-0 kazandı.

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Balıkesirspor Baltok 0 - Boluspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Boluspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 1-0 kazandı.

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Oğuz Yılmaz, Abdulkadir Özgen, Nizamettin Çalışkan (87' Steve Beleck), Furkan Çil, Muhammed Ali Doğan, Sedat Şahintürk, Mahatma Otoo (88' Cumali Bişi)

Teknik Direktör: Giray Bulak

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Akdemir, Daniel Dimov, Berkay Dabanlı, Ufuk Budak, İshak Çakmak, İsmail Haktan Odabaşı (62' Melih Okutan), Mustafa Durak (62' Guido Kocer), Yusuf Emre Gültekin, Chukwuma Akabueze (89' Burak Asan), Franck Etoundi

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Emre Malok, Kemal Mavi, Murat Altan, Kadir Sağlam

Gol: DK 84: Guido Kocer (Boluspor)

Sarı Kart: DK 56: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok)

Kırmızı Kart: DK 90: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok)

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