Demir Grup Sivasspor 0 - Fenerbahçe 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Robinho, Carl Medjani, Hakan Arslan, Sergiy Rybalka (68' Gabriel Torje), Emre Kılınç, Muhammet Demir (77' Zoro Cyriac)
Teknik Direktör: Tamer Tuna
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Fenerbahçe: Harun Tekin, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı (61' Mauricio Isla), Hasan Ali Kaldırım, Andre Ayew (61' Mehmet Ekici), İsmail Köybaşı, Jailson, Elif Elmas, Roberto Soldado, Michael Frey
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken, Serkan Çınar
Sarı Kartlar: DK 19: Robinho (Demir Grup Sivasspor), DK 60: İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), DK 90: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)
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