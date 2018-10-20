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Demir Grup Sivasspor 0 - Fenerbahçe 0
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DEMİR GRUP SİVASSPOR 0 - FENERBAHÇE 0

Demir Grup Sivasspor 0 - Fenerbahçe 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Demir Grup Sivasspor 0 - Fenerbahçe 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Robinho, Carl Medjani, Hakan Arslan, Sergiy Rybalka (68' Gabriel Torje), Emre Kılınç, Muhammet Demir (77' Zoro Cyriac)

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Fenerbahçe: Harun Tekin, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı (61' Mauricio Isla), Hasan Ali Kaldırım, Andre Ayew (61' Mehmet Ekici), İsmail Köybaşı, Jailson, Elif Elmas, Roberto Soldado, Michael Frey

Teknik Direktör:

Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken, Serkan Çınar

Sarı Kartlar: DK 19: Robinho (Demir Grup Sivasspor), DK 60: İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), DK 90: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)

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