Erkan Sözeri: Tek kale oynadık...

Spor Toto 1.Lig'in 9.haftasında evinde Adanaspor'la golsüz berabere kalan ve 8 maçlık galibiyet serisi sona eren Gençlerbirliği'nde teknik direktör Erkan Sözeri açıklamalarda bulundu.

Geride kalan haftalarda iyi futbol ortaya koyarak iyi bir seri yakaladıklarını ve ligin favorisi görüldüklerini belirten Sözeri, "Rakiplerimiz bize karşı özel önlemler alarak ve konsantre olarak hazırlanıyorlar. Bugün özellikle ikinci yarıda iyi oynadık ve pozisyonlara da girdik. Hatta tek kale oynadık. Böyle oynadığımız sürece iyi sonuçlar alarak hedefimiz olan Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

Adanaspor cephesi: "Sakatlıklar oyun planımızı bozdu"

Adanaspor teknik direktörü Coşkun Demirbakan ise şunları kaydetti: "Gençlerbirliği ne kadar güçlü bir takım olduğunu bir kez daha gösterdi. 8'de 8'i hak ederek yapmışlardı. Biz bugün sahaya 3 puan için çıkmıştık ama sakatlıklar nedeniyle oyun planımızı değiştirmek zorunda kaldık ve 1 puanı almaya odaklandık."