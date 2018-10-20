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Gazişehir Gaziantep FK - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - ÜMRANİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Gazişehir Gaziantep FK - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gazişehir Gaziantep FK - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sarperbarış Saka yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Gazişehir Gaziantep FK: Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, , Rydellromano Poepon, Kerim Avcı, Kossı Prınce Segbefıa, Gökhan Alsan, Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Andreas Vasılogıannıs, Emircan Altıntaş, Oğuz Ceylan, Serkan Göksu, Burak Öğür, Mucahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal, , Atabey Çiçek

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Hakem: Sarperbarış Saka, Soner Maraş, Seyfettin Ünal, Atilla Karaoğlan

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