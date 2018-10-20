﻿
Balıkesirspor Baltok - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

BALIKESİRSPOR BALTOK - BOLUSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Balıkesirspor Baltok - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

517 Okunma

Balıkesirspor Baltok - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:30'da başlayacak Balıkesirspor Baltok - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 9. Haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Malok yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Balıkesir Atatürk

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Nizamettin Çalışkan, Muhammed Ali Doğan, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Mahatma Osumanu Otoo, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir

Teknik Direktör: Giray Bulak

Boluspor: Berkay Tolga Dabanlı, İsmail Haktan Odabaşı, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Franck Etoundı, Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Danıel Svetoslavov Dımov, Gökhan Değirmenci, Yusuf Emre Gültekin, Mustafa Durak

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Emre Malok, Kemal Mavi, Murat Altan, Kadir Sağlam

﻿

Balıkesirspor Baltok 0 - Boluspor 1
Adanaspor 2 - Balıkesirspor Baltok 1
Adanaspor - Balıkesirspor Baltok sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Boluspor 1 - Giresunspor 1
Boluspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Balıkesirspor Baltok 2 - Altay 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿