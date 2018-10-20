Balıkesirspor Baltok - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:30'da başlayacak Balıkesirspor Baltok - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 9. Haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Malok yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Balıkesir Atatürk
Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Nizamettin Çalışkan, Muhammed Ali Doğan, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Mahatma Osumanu Otoo, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir
Teknik Direktör: Giray Bulak
Haberleri İstatistikleri
Boluspor: Berkay Tolga Dabanlı, İsmail Haktan Odabaşı, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Franck Etoundı, Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Danıel Svetoslavov Dımov, Gökhan Değirmenci, Yusuf Emre Gültekin, Mustafa Durak
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Malok, Kemal Mavi, Murat Altan, Kadir Sağlam
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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