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Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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DEMİR GRUP SİVASSPOR - FENERBAHÇE SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Demir Grup Sivasspor: Uğur Çiftçi, Carl Medjanı, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Robson De Souza, Muhammet Demir, Tolgahan Acar, Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, , Emre Kılınç, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado Rıllo, Şener Özbayraklı, , , , Roman Neustaedter, Harun Tekin, Martın Skrtel, Eljıf Elmas

Teknik Direktör:

Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken, Serkan Çınar

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