Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni 4 Eylül Stadı
Demir Grup Sivasspor: Uğur Çiftçi, Carl Medjanı, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Robson De Souza, Muhammet Demir, Tolgahan Acar, Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, , Emre Kılınç, Ziya Erdal
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Haberleri İstatistikleri
Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado Rıllo, Şener Özbayraklı, , , , Roman Neustaedter, Harun Tekin, Martın Skrtel, Eljıf Elmas
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken, Serkan Çınar
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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