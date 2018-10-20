M.Başakşehir 1 - Kayserispor 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında M.Başakşehir ile Kayserispor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 1-0 kazandı.
M.Başakşehir: Mert Günok, Gael Clichy, Manuel Da Costa, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Eljero Elia (90' Stefano Napoleoni), Marcio Mossoro, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, İrfan Can Kahveci (73' Soner Aydoğdu), Emmanuel Adebayor (73' Rijad Bajic)
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Atila Turan, Levent Gülen, Tiago Lopes, Tjaronn Chery, Cristian Sapunaru (69' Mert Özyıldırım), Silvestre Varela (85' Oleksandr Kucher), Bilal Başacıkoğlu, Bernard Mensah, Umut Bulut
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Candaş Elbil, Mustafa Öğretmenoğlu
Gol: DK 40: Marcio Mossoro (M.Başakşehir)
Sarı Kartlar: DK 3: Mahmut Tekdemir (M.Başakşehir), DK 17: Junior Caiçara (M.Başakşehir), DK 66: İrfan Can Kahveci (M.Başakşehir), DK 76: Bilal Başacıkoğlu (Kayserispor), DK 78: Tiago Lopes (Kayserispor), DK 83: Soner Aydoğdu (M.Başakşehir), DK 90: Mert Özyıldırım (Kayserispor)
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