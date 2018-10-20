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Gençlerbirliği 0 - Adanaspor 0
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GENÇLERBİRLİĞİ 0 - ADANASPOR 0

Gençlerbirliği 0 - Adanaspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Gençlerbirliği ile Adanaspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Gençlerbirliği 0 - Adanaspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Gençlerbirliği ile Adanaspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Kari Arnason, Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Stephane Sessegnon, Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Ahmet İlhan Özek (82' Yıldırım Mert Çetin), Jailton Paraiba (77' Cosmin Matei), Nadir Çiftçi

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Adanaspor: Goran Karacic (38' İrfan Can Eğribayat), Veli Kızılkaya (46' Göksu Alhas), Onur Akbay, Renan Diniz, Özkan Taştemur, Kenan Karışık, Yener Arıca, Hakan Barış, Gökhan Sazdağı, Robert Feczesin, Famoussa Kone (62' Eren Keleş)

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Hakem: Yiğit Arslan, Kamil Çetin, Mehmet Ali Akkor, Mert Güzenge

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Profesor Oklitus
20 Ekim 201819:08
Her maci kazanacak diye bir kural yok. Lig boyle ara sira puan kayiplari olur. Bu takim bu ligi kazanir. Inis cikislar olacak. Haftaya yenip telafi ederler
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