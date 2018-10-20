Gençlerbirliği 0 - Adanaspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Gençlerbirliği ile Adanaspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Kari Arnason, Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Stephane Sessegnon, Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Ahmet İlhan Özek (82' Yıldırım Mert Çetin), Jailton Paraiba (77' Cosmin Matei), Nadir Çiftçi
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
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Adanaspor: Goran Karacic (38' İrfan Can Eğribayat), Veli Kızılkaya (46' Göksu Alhas), Onur Akbay, Renan Diniz, Özkan Taştemur, Kenan Karışık, Yener Arıca, Hakan Barış, Gökhan Sazdağı, Robert Feczesin, Famoussa Kone (62' Eren Keleş)
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
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Hakem: Yiğit Arslan, Kamil Çetin, Mehmet Ali Akkor, Mert Güzenge
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