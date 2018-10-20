Kasımpaşa 5 - Akhisar Bel. 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında Kasımpaşa ile Akhisar Bel. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 5-0 kazandı.
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, Loret Sadiku, David Pavelka (76' Bengali Koita), Trezeguet (88' Hakan Demir), Samuel Eduok (84' İlhan Depe), Tarkan Serbest, Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
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Akhisar Bel.: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Kadir Keleş (64' Adrien Regattin), Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Abdoul Sissoko, Josue (82' Daniel Larsson), Helder Barbosa (68' Onur Ayık), Güray Vural, Aykut Çeviker, Evgen Seleznyov
Teknik Direktör: Cihat Arslan
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Hakem: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez, Erkan Özdamar
Goller: DK 57: Trezeguet (Kasımpaşa), DK 58: Tarkan Serbest (Kasımpaşa), DK 67: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 70: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 78: Samuel Eduok (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: DK 23: Mustafa Yumlu (Akhisar Bel.), DK 45: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 83: Güray Vural (Akhisar Bel.), DK 86: Adrien Regattin (Akhisar Bel.)
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