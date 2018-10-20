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M.Başakşehir - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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M.BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

M.Başakşehir - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında M.Başakşehir ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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M.Başakşehir - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak M.Başakşehir - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Başakşehir Fatih Terim

M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Gael Dimitri Clıchy, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Sheyı Emmanuel Adebayor, Eljero George Rınaldo Elıa, Mahmut Tekdemir, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Fehmi Mert Günok, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Levent Gülen, , Umut Bulut, Sılvestre Manuel Gonçalves Varela, , Crıstıan-ıonut Sapunaru, Sılvıu Lung, Bernard Mensah, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Candaş Elbil, Mustafa Öğretmenoğlu

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