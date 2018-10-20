M.Başakşehir - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak M.Başakşehir - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Başakşehir Fatih Terim
M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Gael Dimitri Clıchy, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Sheyı Emmanuel Adebayor, Eljero George Rınaldo Elıa, Mahmut Tekdemir, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Fehmi Mert Günok, Uılson De Souza Paula Junıor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Levent Gülen, , Umut Bulut, Sılvestre Manuel Gonçalves Varela, , Crıstıan-ıonut Sapunaru, Sılvıu Lung, Bernard Mensah, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Candaş Elbil, Mustafa Öğretmenoğlu
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