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Gençlerbirliği - Adanaspor maç kadroları belli oldu...
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GENÇLERBİRLİĞİ - ADANASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Gençlerbirliği - Adanaspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Gençlerbirliği ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gençlerbirliği - Adanaspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Gençlerbirliği ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:00'da Osmanlı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Osmanlı

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Ahmet İlhan Özek, Stephane Sessegnon, Luccas Claro Dos Santos, , Alper Uludağ, Jaılton Lourenço Da Sılva

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Adanaspor: Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Kenan Karışık, , Bilal Yener Arıca, Goran Karacıc, Onur Akbay, Renan Souza Dınız, Famoussa Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Hakem: Yiğit Arslan, Kamil Çetin, Mehmet Ali Akkor, Mert Güzenge

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