Gençlerbirliği - Adanaspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Gençlerbirliği ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:00'da Osmanlı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Osmanlı
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Ahmet İlhan Özek, Stephane Sessegnon, Luccas Claro Dos Santos, , Alper Uludağ, Jaılton Lourenço Da Sılva
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
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Adanaspor: Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Kenan Karışık, , Bilal Yener Arıca, Goran Karacıc, Onur Akbay, Renan Souza Dınız, Famoussa Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
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Hakem: Yiğit Arslan, Kamil Çetin, Mehmet Ali Akkor, Mert Güzenge
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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