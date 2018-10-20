Nobre'siz Gençlerbirliği Adana karşısında...

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde yapılan antrenmana koşu ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, hız artırmaya yönelik çalışmayla idmanı tamamladı.
Antrenman sonunda doğum gününde İzlanda Milli Takım kampında bulunan Kari Arnason’a gecikmeli bir doğum günü kutlaması yapıldı.
FORVETLER SAKAT
Başkent ekibinde cezalı futbolcu bulunmazken tedavisine devam edilen Deniz Yılmaz'dan sonra antrenmanda sakatlanan Mert Nobre de Adanaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Osmanlı Stadı’nda saat 14.00'te başlayacak maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek.
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