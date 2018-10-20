﻿
Nobre'siz Gençlerbirliği Adana karşısında...
﻿
Site İçi Arama
﻿

NOBRE'SİZ GENÇLERBİRLİĞİ ADANA KARŞISINDA...

Nobre'siz Gençlerbirliği Adana karşısında...

Spor Toto 1. Lig'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan Gençlerbirliği, 9. haftada sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

536 Okunma

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde yapılan antrenmana koşu ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, hız artırmaya yönelik çalışmayla idmanı tamamladı.

Antrenman sonunda doğum gününde İzlanda Milli Takım kampında bulunan Kari Arnason’a gecikmeli bir doğum günü kutlaması yapıldı.

FORVETLER SAKAT
Başkent ekibinde cezalı futbolcu bulunmazken tedavisine devam edilen Deniz Yılmaz'dan sonra antrenmanda sakatlanan Mert Nobre de Adanaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Osmanlı Stadı’nda saat 14.00'te başlayacak maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek.



 

1
Erkan Sözeri: Tek kale oynadık...
1
Gençlerbirliği 0 - Adanaspor 0
Gençlerbirliği - Adanaspor maç kadroları belli oldu...
2
Erkan Sözeri ve Selçuk Şahin TRT'de 1.Lig gündeminin konuğu oldu
1
Rahmetullah Berişbek: Biz düştüysek kalkmasını da biliriz...
8
Erkan Sözeri: Bu takımda formayı kaybetmeyeceksin
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿