İşte Kasımpaşa - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Kasımpaşa - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Syam Habıb Ben Youssef, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Dıagne Mbaye, Samuel Emem Eduok, , Olıvıer Veıgneau, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Haberleri İstatistikleri
Akhisar Bel.: Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Aykut Çeviker, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Yevgen Seleznov, Güray Vural, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Fatih Öztürk
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez, Erkan Özdamar
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