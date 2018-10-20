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İşte Kasımpaşa - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler
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İŞTE KASIMPAŞA - AKHİSAR BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kasımpaşa - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında Kasımpaşa ile Akhisar Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kasımpaşa - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Kasımpaşa - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Syam Habıb Ben Youssef, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Dıagne Mbaye, Samuel Emem Eduok, , Olıvıer Veıgneau, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Akhisar Bel.: Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Aykut Çeviker, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Yevgen Seleznov, Güray Vural, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Fatih Öztürk

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Hakem: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez, Erkan Özdamar

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