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GALATASARAY 1 - BURSASPOR 1

Galatasaray 1 - Bursaspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında Galatasaray ile Bursaspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Galatasaray 1 - Bursaspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında Galatasaray ile Bursaspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Serdar Aziz (20' Maicon Roque), Ömer Bayram, Ozan Kabak, Sofiane Feghouli (21' Eren Derdiyok), Fernando Reges (42' Selçuk İnan), Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş

Teknik Direktör: Fatih Terim

Bursaspor: Okan Koçuk, Aurelien Chedjou, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Tunay Torun (82' Bogdan Stancu), Yusuf Erdoğan (58' Allano Lima), Aytaç Kara, Stephane Badji, Burak Kapacak (74' Ramazan Keskin), Diafra Sakho

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, Bahattin Şimşek

Goller: DK 63: Aytaç Kara (Bursaspor), DK 77: Eren Derdiyok (Galatasaray)

Sarı Kartlar: DK 45: Diafra Sakho (Bursaspor), DK 47: Tunay Torun (Bursaspor), DK 54: Umut Meraş (Bursaspor), DK 61: Ozan Kabak (Galatasaray), DK 79: Ramazan Keskin (Bursaspor), DK 90: Allano Lima (Bursaspor)

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