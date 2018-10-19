Galatasaray 1 - Bursaspor 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında Galatasaray ile Bursaspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Serdar Aziz (20' Maicon Roque), Ömer Bayram, Ozan Kabak, Sofiane Feghouli (21' Eren Derdiyok), Fernando Reges (42' Selçuk İnan), Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş
Teknik Direktör: Fatih Terim
Haberleri İstatistikleri
Bursaspor: Okan Koçuk, Aurelien Chedjou, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Tunay Torun (82' Bogdan Stancu), Yusuf Erdoğan (58' Allano Lima), Aytaç Kara, Stephane Badji, Burak Kapacak (74' Ramazan Keskin), Diafra Sakho
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, Bahattin Şimşek
Goller: DK 63: Aytaç Kara (Bursaspor), DK 77: Eren Derdiyok (Galatasaray)
Sarı Kartlar: DK 45: Diafra Sakho (Bursaspor), DK 47: Tunay Torun (Bursaspor), DK 54: Umut Meraş (Bursaspor), DK 61: Ozan Kabak (Galatasaray), DK 79: Ramazan Keskin (Bursaspor), DK 90: Allano Lima (Bursaspor)
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