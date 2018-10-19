Denizlispor 3 - Afjet Afyonspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Denizlispor ile Afjet Afyonspor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 3-0 kazandı.
Denizlispor: Adam Stachowiak, Kerem Can Akyüz, Taha Can Velioğlu, Abdülkerim Bardakçı, Alperen Babacan, Ismail Aissati, Mehmet Akyüz, Ziya Alkurt (88' Muhammet Ertürk), Recep Niyaz (65' Marc Kibong Mbamba), Deniz Vural, Burak Çalık (82' Gökhan Süzen)
Teknik Direktör: Yücel İldiz
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Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Bayram Çetin, Mehmet Sedef, Nazmi Candoğan, İsmet Benli, Yasin Yener, Türker Toptaş (68' Mehmet Güven), Abdulkadir Kuzey (46' Sinan Özkan), Ersel Aslıyüksek, Taşkın İlter, Theodore Mendy (46' Onur Toprak)
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kutluhan Bilgiç, Bahtiyar Birinci, İlker Takpak, Alper Çetin
Goller: DK 24: Ziya Alkurt (Denizlispor), DK 48: Mehmet Akyüz (Denizlispor), DK 57: Mehmet Akyüz (Denizlispor)
Sarı Kartlar: DK 19: Theodore Mendy (Afjet Afyonspor ), DK 82: Yasin Yener (Afjet Afyonspor ), DK 87: Bayram Çetin (Afjet Afyonspor )
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