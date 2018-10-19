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Galatasaray - Bursaspor maç kadroları belli oldu...
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GALATASARAY - BURSASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Galatasaray - Bursaspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında Galatasaray ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Galatasaray - Bursaspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında Galatasaray ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:30'da Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Türk Telekom Arena

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Serdar Aziz, Garry Mendes Rodrıgues, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Papa Alıoune Ndıaye, Ömer Bayram, Fernando Francısco Reges, , Sofıane Feghoulı

Teknik Direktör: Fatih Terim

Bursaspor: Ertuğrul Ersoy, Stephane Badjı, Yusuf Erdoğan, Aurelien Bayard Chedjou Fongang, Barış Yardımcı, Okan Kocuk, Aytaç Kara, Cengiz Umut Meraş, Tunay Torun

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, Bahattin Şimşek

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