Galatasaray - Bursaspor maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında Galatasaray ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:30'da Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Türk Telekom Arena
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Serdar Aziz, Garry Mendes Rodrıgues, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Papa Alıoune Ndıaye, Ömer Bayram, Fernando Francısco Reges, , Sofıane Feghoulı
Teknik Direktör: Fatih Terim
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Bursaspor: Ertuğrul Ersoy, Stephane Badjı, Yusuf Erdoğan, Aurelien Bayard Chedjou Fongang, Barış Yardımcı, Okan Kocuk, Aytaç Kara, Cengiz Umut Meraş, Tunay Torun
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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Hakem: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, Bahattin Şimşek
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