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Denizlispor - Afjet Afyonspor maç kadroları belli oldu...
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DENİZLİSPOR - AFJET AFYONSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Denizlispor - Afjet Afyonspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Denizlispor ile Afjet Afyonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Denizlispor - Afjet Afyonspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Denizlispor ile Afjet Afyonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Denizli Atatürk

Denizlispor: Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Ismail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Abdulkadir Kuzey, Mehmet Seyfettin Sedef, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, İsmet Benli, Ersel Aslıyüksek, Theodore Bernard Mendy

Teknik Direktör: Sabahattin Akgül

Hakem: Kutluhan Bilgiç, Bahtiyar Birinci, İlker Takpak, Alper Çetin

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