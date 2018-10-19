Denizlispor - Afjet Afyonspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Denizlispor ile Afjet Afyonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Denizli Atatürk
Denizlispor: Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Ismail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı
Teknik Direktör: Yücel İldiz
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Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Abdulkadir Kuzey, Mehmet Seyfettin Sedef, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, İsmet Benli, Ersel Aslıyüksek, Theodore Bernard Mendy
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kutluhan Bilgiç, Bahtiyar Birinci, İlker Takpak, Alper Çetin
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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