Ankaragücü 1910 gecesi canlı yayında...

Bugün saat 19:10'da başlayacan 1910 Ankaragücü Gecesi Klasspor TV'de canlı yayında.

1910 Ankaragücü Taraftar Derneği Gecekondu'nun organize ettiği 1910 Ankaragücü gecesini saat 18:30'dan itibaren canlı yayında Klasspor TV, Klasspor ve Gecekondu'nun Facebook ve Youtube sayfalarından ve sitemizden izleyebilirsiniz.

Gece öncesi özel röportajlar ile başlayacak yayınımızda kameralar saat 19:10'da salona dönecek ve bu muhteşem geceyi izleyicileri ile paylaşacak.

Yayınlarımızı izleyebileceğiniz linkler şu şekilde:

KLASSPOR TV Facebook Sayfasından yayınları izlemek için tıklayınız.

KLASSPOR Facebook Sayfasından yayınları izlemek için tıklayınız.

GECEKONDU Facebook Sayfasından yayınları izlemek için tıklayınız.

KLASSPOR Youtube Sayfasından yayınları izlemek için tıklayınız.

GECEKONDU Youtube Sayfasından yayınları izlemek için tıklayınız.