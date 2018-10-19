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Erkan Sözeri ve Selçuk Şahin TRT'de 1.Lig gündeminin konuğu oldu
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ERKAN SÖZERİ VE SELÇUK ŞAHİN TRT'DE 1.LİG GÜNDEMİNİN KONUĞU OLDU

1.ligde 8 maçın 8'ini kazanarak liderlik koltuğuna oturan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Erkan Sözeri ile Selçuk Şahin 1.Lig gündemi programında soruları cevapladı.

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Programın tamamını videodan izleyebilirsiniz...

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