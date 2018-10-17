Gecekondu gecesi ezberleri bozacak...

MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner Ankaragücü’ne dair samimi açıklamalarda bulundu. “Bu kulüp çok zor zamanlardan geçti, yok olma tehlikesi yaşadı. Allaha çok şükür o günleri geride bıraktık. Emeğimizle, alın terimizle şimdi hak ettiğimiz yerdeyiz. Ama bir daha o kötü rüyaları görmemek için de hem kulüp olarak çok çalışmalı hem de taraftar ve Ankaralılar olarak bu kulübe destek vermeliyiz.” açıklamasını yapan Yiğiner; “Bu desteği vermek için önümüzde güzel bir fırsat var. Taraftar derneğimiz Gecekondu, çok güzel bir etkinlik yapacak. Bu cuma akşamı bir gelenek başlatacak. ‘Kendi Gününde (19.10), Kendi Saatinde (19.10)’ diye anlatıyorlar bu geceyi. Ben şahsen çok heyecanlandım. Bu gece ile Ankaragücü taraftarı bir ezberi bozacak. Gecekondu hem değiştiğini, eskide kalmadığını ve kendilerine dair önyargıların da son bulmasını isteyecek hem de Ankaralı iş insanlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına da bu şanlı kulübe destek vermeleri gerektiğinin altını çizecek. Ben de bu hislere katılıyorum. Ankaragücü; kulübü, taraftarı ve şehriyle bir bütün olmalı. Güçlenmeli ve daha da başarılı olmalı. Baktığınızda, süper lig şampiyonluğu yaşamamış ender Başkentlerden biriyiz. Ankaragücü, Ankara’nın, Başkentimizin bu hasretini sona erdirmeli. Şampiyonluk kupasını getirmeli. Bu hedefle çalışmalı ve başarmalıyız. Başka şansı da çaresi de yok!” diye konuştu.

“Bu Gece Gecekondu’nun Tarihinde Bir Milat Olacak”

1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği Gecekondu Üyesi ve aynı zamanda gecenin de içeriğini oluşturan ve organizasyonunu yürüten Faruk Elmalı, “Bu gece Gecekondu’nun tarihinde bir milat olacak. Çıtayı çok yükseğe çıkartıyoruz. Yapacağımız organizasyon Ankaragücümüze, Gecekondu’nun misyonuna layık bir gece olacak.”dedi. Turizmciler Derneği Başkanlığı ve Ankara Ticaret Odası Turizm Komisyonu Meclis Üyeliği ile Turizm Stratejileri Geliştirme Komisyon Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürüten Elmalı; “Bu gecede hem efsanelerimize ahde vefamızı göstereceğiz, hem kulübe emeği geçenlere ve zor zamanlarda kulübümüze destek verenlere “Teşekkür” edeceğiz, hem de dayanışmamızı güçlendireceğiz. Bunu da en şık, en güzel şekilde yapacağız. Bu geceyi çok ayrıntılı ve her detayı düşünerek planladık. Profesyonel ekiplerle çalıştık, özel filmler hazırladık. Birinci sınıf bir organizasyon yaptık. Ankara’da uzunca bir süre bu geceden söz ettireceğiz.” diye konuştu.