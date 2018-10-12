Yıkılan stada yıkımı durdurma kararı aldılar...

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cumhuriyet ideolojisinin spor alanındaki mekansallığını yansıttığı gerekçesiyle 19 Mayıs Stadı'nın yıkımı hakkında dava açtı. Yargı, yıkım çalışmalarına başlanan 19 Mayıs Stadı'ndaki yıkımın keşif ve bilirkişi incelemesine ilişkin karar sonuçlanıncaya ya da yeni bir karar verilinceye kadar yürütmesini durdurdu.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş, aydınlanmacı, devrimci Cumhuriyet ideolojisinin spor alanındaki mekansallığını yansıtan, ölümünden önce son 19 Mayıs kutlamalarını izlediği, 19 Mayıs Stadyumu’nun yıkılmaması için verdiğimiz mücadelede yargı yıkımı durdurdu. Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün 19 Mayıs Stadyumu’nun hurda karşılığı yıkım ve moloz nakli işi ihalesine çıkış kararı ile yıkımına dair tesis edilen idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve takiben iptaline karar verilmesi talebiyle Gençlik Spor Bakanlığı’na dava açmıştık. Ankara 16. İdare Mahkemesi, Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün 19 Mayıs Stadyumu'nun hurda karşılığı yıkım ve moloz nakli işi ihalesine çıkış kararı ile yıkımına dair tesis edilen idari işlemin yürütmesini durdurdu” dedi.

"KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞIDIR"

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

Yıkım ihalesi kararı, kamu yararına, kültürel zenginliğimizin kuşaklar arasında aktarılması gerekliliğine ve hukuka aykırı olduğu gibi ilgili yasal mevzuata amaç yönünden de aykırı bir karardı. Yargı telafisi mümkün olmayacak zararlara yol açacağı için yıkıma izin vermemiştir. Aksi durum hem ülkenin hem de Ankara’nın toplumsal mekansallığından bir Cumhuriyet hafızasının daha yok edilmesi anlamına gelecektir. Atatürk’ün hatıralarının ve Cumhuriyet eserlerinin korunması esastır. Bu nedenle yıkım ihalesi kararının yürütmesinin durdurulmasını takiben karar iptal edilmelidir. 19 Mayıs Stadyumu korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır.”

"TARİHSEL DEĞER NEDENİYLE KORUNMASI GEREKLİDİR"

Candan, 19 Mayıs Stadyumu’na ilişkin şu bilgileri verdi:

“Ankara’nın kentsel gelişiminde ve hafızasında önemli bir yere sahip olan Ankara 19 Mayıs Stadyumu, gerek büyüklüğü gerekse de kente olan fiziksel, sosyal, kültürel etkileri ile başkentin önemli yapılarındandır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk stadyum kompleksinin içerisinde bulunan diğer işlevler alanın maç veya tören haricinde de kullanımına olanak tanıyarak kısmi zamanlı kamusal alan olarak değerlendirilmesini de sağlamaktadır. İnşa edildiği zamandan günümüze kadar özgün işlevini sürdürmesi ve Cumhuriyetin ilanı birlikte oluşan çağdaş toplumda yer bulmasıyla süreklilik değerine sahiptir. Süreklilik değerine paralel olarak, gereksinimleri hala karşılıyor olması, topluma sağladığı yarar ve Ankara’nın spor ve toplum yaşamına katkıları da göz önünde bulundurulduğunda ekonomik ve işlevsel değerini de koruduğu anlaşılmaktadır. İnşa edildiği tarihten itibaren Ankara’nın en önemli kamusal alanlarından biri olan 19 Mayıs Stadyumu farklı gruplardan kalabalıkların toplanma alanı olması ile Ankara’nın kentsel hafızasını oluşturan bir mekan olmasının yanı sıra taşıdığı anı değeri ve tarihsel değer nedeniyle de korunması gereklidir. Ankara 19 Mayıs Stadyumu, Beşiktaş İnönü Stadı’nın yıkılmasıyla ülkesi İtalya’da benzer dönemlerde tasarladığı spor yapıları koruma altına alınmış olan Paolo Vietti-Violi’nin ülkemizdeki tek stadyum yapısı olarak günümüzde varlığını sürdürmekte ve dönemin mimari özelliklerini yansıtmasıyla belge niteliği de taşımaktadır.”