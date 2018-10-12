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İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı
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İRFAN CAN KAHVECİ ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı

Ay-yıldızlı takımda sakatlığı süren İrfan Can Kahveci, aday kadrodan çıkarıldı.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 14 Ekim Pazar günü deplasmanda Rusya ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ay-yıldızlı takımda sakatlığı süren İrfan Can Kahveci, aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Rize'deki Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Bosna Hersek ile oynanan özel müsabakada 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

A Milli Takım, akşam saatlerinde Trabzon'dan uçakla Rusya'nın Soçi kentine gidecek. Rusya-Türkiye maçı Soçi'deki Fisht Olimpiyat Stadı'nda pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Bu arada Ay-yıldızlı takımda sakatlığı süren İrfan Can Kahveci, aday kadrodan çıkarıldı.

Futbolcunun sol bacak arka adalesindeki sakatlığın Rusya karşılaşmasına kadar tamamen iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, A Milli Takım heyeti, İrfan Can'ın tedavisini kulübünde devam etmesini uygun gördü.

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