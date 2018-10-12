Rahmetullah Berişbek: Biz düştüysek kalkmasını da biliriz...

Rahmetullah Berişbek, geçtiğimiz yıl A takıma yükseldi ve performansıyla dikkat çeken isimlerden olmayı başardı. Bu sezon takımın hedeflerine Rahmetullah da katkı vermek için çok çabalıyor ve en büyük hayali Gençlerbirliği taraftarına şampiyonluk hediye etmek. Kişisel hedefini ise Gençlerbirliği ile Avrupa Kupası’nda oynamak olarak açıklıyor.

Rahmetullah ile kulüp web sitemiz için bir söyleşi yaptı. İşte karşınızda genç futbolcumuz Rahmetullah…

Gençlerbirliği ile ilk tanışman nasıl oldu?

Elmadağ’da okul takımında oynarken keşfedildim. Başka bir kulüp devreye girmişti ama Adem Hoca devreye girdi ve beni buraya kazandırdı. U13 takımıyla antrenmana çıkardılar beni ve beğenildim. Şimdi o zamanla bu zamana bakınca, iyi ki bu kararı vermişim diyorum. Altyapının her kademesinde oynadım. Burada aldığım eğitimi, disiplini, öğrendiğim şeyleri hiçbir şeye değişmem. Üst düzey hocalarla üst düzey antrenmanlar yaptık. 18 yaşıma geldiğimde kendimdeki gelişimi gördüm.

Geçtiğimiz yıl zor bir süreçte geldin. Bu sezon sekizde sekiz yapmış bir takımın parçasısın. Altyapıdayken hayal ettiğin gibi mi A takım?

Geldiğim dönemde çok sıkıntılı bir süreç vardı. İlker ile birlikte Ümit Hoca bize şans verdi. Çok fırsat geçti elimize ama değerlendiremedik. Bu sene ki birlikteliğimiz çok iyi. İyi bir takım olduk bu sezon ve hedefimize varacağımıza inanıyorum.

Ben altyapıda oynarken burayı daha zor olarak düşünüyordum. “A takıma geçeceğiz, alışmak zor olacak, kendimizi kabul ettirmek zor olacak.” diyordum. Ama buraya gelince gördüm ki bu tereddütlerim boşaymış. Biz A takıma çıktığımız ilk günden itibaren ağabeylerimizin yakın ve sıcak davranışıyla karşılaştık. Bize sürekli özgüven aşıladılar, destek oldular. Bu sürece gelmemizde tüm altyapı hocalarımızın da payı var. Özellikle Avni (Okumuş) Hoca’nın çıkışımda büyük payı var. U19 takımında onunla yaptığım çıkışın ardından milli takıma kadar yükseldim. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum.

Takım içindeki havayı bir genç oyuncu olarak sen nasıl değerlendiriyorsun?

Bu sezona çok iyi başladık. Erkan Hoca ve ekibi gerçekten hepimizle tek tek ilgilenip, bizi maça hazırlıyorlar. Oynayan, oynamayan tüm oyunculara yaklaşımları aynı. Yüksek tempoda kaliteli antrenmanlar ile maçlara hazırlanıyoruz. Selçuk Ağabey, Hakan Ağabey, Nobre Ağabey bize çok yardımcı oluyorlar. Her şeyimizle ilgileniyorlar. Aile ortamını çok rahat hissedebiliyorum.

Ortada bir şampiyonluk hedefi var. Bu hedefle ilgili sen neler söylemek istersin?

Bu sezonu şampiyon olarak tamamlamak en büyük hedefimiz. Ben en son Kasımpaşa maçının ardından sorulan soruya “biz düştüysek kalkmasını da biliriz. Biz büyük bir kulübüz” demiştim. Erkan Hoca ilk geldiği gün de bize aynısını söyledi, başka bir hedefimiz yok tek hedefimiz ait olduğumuz lige dönmek dedi. Sekizde sekiz yaptık ama inanıyorum ki bu seriyi devam ettirecek gücümüz var bizim. Teknik ekip, futbolcular , kulüp personeli… Aklınıza kim gelirse buna inanmış durumda. Birbirimize güveniyoruz.

Erkan Sözeri, Elazığspor maçından önce “Rahmetullah’a şans verdim, kötü de oynayabilir iyi de oynayabilir. Ben onu bu maçla değerlendirmeyeceğim” dedi ve sonraki süreçte de şans buldun. Erkan Sözeri’nin yaklaşımı sana nasıl?

Erkan Hoca bana maçtan önce aynısını hatta daha fazlasını söyledi. Ben heyecanlıydım, aynısını beni yanına çağırarak bana da söyledi. Erkan Hoca çok önemli bizim için. Selçuk Ağabey ne ise bana da aynı şekilde davranıyor. Tüm futbolcularına aynı mesafede. “İyi ya da kötü oyna benim gözümde yerin değişmeyecek, sen sadece çık futbolunu oyna” dedi bana.

Taraftarımız ve kişisel hedeflerinle ilgili ne söylemek istersin?

Taraftarın bize desteği çok fazla. Altyapıdan çıkan bir oyuncu olarak onları çok daha iyi anlıyorum. Her deplasmana gelmeye çalışan, Yenikent’i giderek artan bir sayıyla dolduran bir taraftarımız var. Bu başarılarımızla en çok da onları mutlu ediyoruz. Bu sezon onlara şampiyonluk armağan etmek istiyoruz.

Ben altyapıdan itibaren Gençlerbirliği hedefiyle büyüdüm. Avrupa takımlarında oynamak istiyorum bu ayrı ama Gençlerbirliği ile de daha büyük hedeflerim var. Ben bu sene şampiyonluk yaşamak istiyorum. Sonrasında Avrupa Kupaları’nda Gençlerbirliği forması ile mücadele etmek en büyük hedeflerimden biri diyebilirim.

Genç bir oyuncusun. Herhangi bir idolün var mı?

Genç futbolcuların idolleri ya da örnek aldığı isimler olması çok doğal. Benim için Sessegnon çok farklı bir yerde. Ona hayranım. Oturup internetten onun Premier Lig ya da daha eski maçlarını izliyorum. Antrenmanda yakından takip ediyorum. O da bana uyarılar da bulunuyor. Benim gibi genç oyuncularla ilgileniyor.