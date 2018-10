Erkan Sözeri: Bu takımda formayı kaybetmeyeceksin

Erkan Sözeri, İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında "güçlü" takımların da Gençlerbirliği gibi küme düşebildiğini kaydederek, "Önemli olan düştüğü yerden kalkmasını bilmektir. Gösterdiğimiz duruşla da bunu sergiledik, bunu sonlandırmak istiyoruz." dedi.



Kırmızı-siyahlı takımın kadrosundaki futbolcularla Spor Toto Süper Lig'de de bir arada olmak istediğini vurgulayan Sözeri, "Bu takımın hepsiyle Süper Lig'de mücadele etmek isterim. Geneliyle demiyorum hepsiyle her zaman çalışmak isterim. Böyle bir kadroya sahip olduğumuz için önce ben sonra da Gençlerbirliği'nin şanslı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.



Futbolcular ve teknik ekibin de "şanslı" olduğunu dile getiren Sözeri, şunları kaydetti:



"Özellikle ekonomik anlamda sıkıntı yaşamıyoruz. Biz de tamamen konsantrasyonumuzu sahaya veriyoruz. Ekonomik sıkıntı yaşayan kulüpleri görüyoruz. Ben bütün mesaimi saha içine verirsem daha verimli olurum. Yönetim bana bir şey bırakmıyor, futbolcu bana gelmiyor. Bunların olup başarının gelmediği de oluyor, camianın birlikteliği başarıyı getiriyor. Bu kulüp Süper Lig'i hak ediyor. Ekonomiyi iyi yönetmişse yönetimi takdir etmek lazım."



"YAŞLI TEZİNİ ÇÜRÜTTÜLER"

Sezon başında konulan hedef doğrultusunda yollarına kayıpsız devam ettiklerini aktaran Sözeri, "Bunun için de çok mutluyuz. Oyuncularıma, baştan beri bu hedefi koydukları, her maça final gibi hazırlandıkları için teşekkür ediyorum. Süper Lig'den düşmüş futbolcular olarak rakiplerine saygı duyarak oynadıkları için teşekkür ediyorum. Yaşlı denilen oyuncular, profesyonel, karakterli, işlerine saygı duyarak mücadele ediyor. Yaşlı tezini çürüttüler bu da onlara yakıştı, alınan sonuçlar da Gençlerbirliği'ne yakıştı." ifadelerini kullandı.



Futbolcuların "Gençlerbirliği'ne yakışan duruşlar sergilediğini" vurgulayan Sözeri, "Gençlerbirliği'nin karakterinde rakibe saygı, centilmenlik vardır. Eskişehirspor maçında Alper'in rakibi teselli etmesi, Ahmet İlhan'ın son maçta hakem için resmen "VAR"olması... Mağlup olsaydı da benim oyuncularım yine yapardı. Zaten maç da 1-0 gibi kritik bir aşamadaydı. Futbolcularımızın bu davranışları, kulüplerine çok yakıştıklarını gösteriyor." diye konuştu.



"Bizim takımda formayı kaybetmeyeceksin." diyen Sözeri, açıklamalarını şöyle tamamladı:



"Bekir sakatlık geçirdi. Selçuk monte oldu, devam ediyor. Mert Yıldırım sakatlandı, Arnason monte oldu ve devam ediyor. İzlanda Milli Takımı'yla dün gol sevinci yaşadı. Rekabet var ama her zaman başarıyı getirmeyebilir. Çok şükür takımımızdaki oyuncuların arkadaşlıkları çok iyi, sırası gelen iyi oynamaya çalışıyor, bekleyenler de saygı duyuyor, bu da başarıyı getiriyor. Türkiye olarak oyuncu bulmakta zorlanıyoruz. Sayın Lucescu'ya çağrı yapmak istiyorum. Benim bütün oyuncularım performansıyla milli takıma aday. İki oyuncum A Milli Takım'da bugün oynasın Gençlerbirliği'ne teşekkür ederler. Ahmet Oğuz ve Alper Uludağ. Bu takım çıktığında sağ bek ve sol beke ihtiyacı yok. Aslında bu takımın Süper Lig için ekstra çok oyuncuya ihtiyacı yok."