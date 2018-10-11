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Gençlerbirliği kapılarını Ankaragücü'ne açtı...
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GENÇLERBİRLİĞİ KAPILARINI ANKARAGÜCÜ'NE AÇTI...

Gençlerbirliği kapılarını Ankaragücü'ne açtı...

1 Nolu antrenman sahasının zemini yenileyen Ankaragücü, 15 gün sonra ancak antrenman yapılabilir hale gelebileceğinden dolayı çalışmalarını Gençlerbirliği tesislerinde yapmaya başladı. 

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Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında  Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, tesislerindeki zemin problemi nedeni ile Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesislerinde bugün yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti.

1 Nolu antrenman sahasının zemini yenileyen Ankaragücü, 15 gün sonra ancak antrenman yapılabilir hale gelebileceğinden dolayı çalışmalarını Gençlerbirliği tesislerinde yapmaya başladı. 

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenmanın büyük bölümü koordinasyon çalışması ile sürerken antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Sakatlıkları devam eden Thomas Heurtax, Johannes Hopf, Brice Dja Djedje, Thibault Moulin ve Youness Mokhtar takımdan ayrı sağlık ekibi eşliğinde çalıştı.
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GB
11 Ekim 201822:37
Helal olsun, ayrımız gayrımız yok. Biz de gerekirse onların sahasında çalışırız.
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