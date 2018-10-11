Gençlerbirliği kapılarını Ankaragücü'ne açtı...

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, tesislerindeki zemin problemi nedeni ile Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesislerinde bugün yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti.

1 Nolu antrenman sahasının zemini yenileyen Ankaragücü, 15 gün sonra ancak antrenman yapılabilir hale gelebileceğinden dolayı çalışmalarını Gençlerbirliği tesislerinde yapmaya başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenmanın büyük bölümü koordinasyon çalışması ile sürerken antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Sakatlıkları devam eden Thomas Heurtax, Johannes Hopf, Brice Dja Djedje, Thibault Moulin ve Youness Mokhtar takımdan ayrı sağlık ekibi eşliğinde çalıştı.