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Gençlerbirliği'nin eski futbolcusu Harbuzi vefat etti
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GENÇLERBİRLİĞİ'NİN ESKİ FUTBOLCUSU HARBUZİ VEFAT ETTİ

Gençlerbirliği'nin eski futbolcusu Harbuzi vefat etti

Gençlerbirliği camiası şok haberle yıkıldı...

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Bir dönem Gençlerbirliği ve Manisaspor forması giyen İsveçli futbolcu Labinot Harbuzi 32 yaşında hayatını kaybetti. 

2009 ve 2012 yılları arasında Gençlerbirliği ve Manisaspor forması giyen İsveçli futbolcu Labinot Harbuzi 32 yaşında hayatını kaybetti. Harbuzi evinde ölü bulunurken ölüm sebebiyle alakalı henüz bir açıklama yapılmadı. 

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Orta sahada görev yapan Harbuzi, Gençlerbirliği formasıyla 47 maça çıkıp 4 gol 5 asistlik performans gösterirken Manisaspor ile ise sadece 5 maçta sahada yer almıştı. 

 
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