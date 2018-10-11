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Sofuoğlu'ndan TSYD Ankara Şubesine ziyaret
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SOFUOĞLU'NDAN TSYD ANKARA ŞUBESİNE ZİYARET

Sofuoğlu'ndan TSYD Ankara Şubesine ziyaret

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesini ziyaret etti.

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AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesini ziyaret etti.

Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Sofuoğlu, dernekte gerçekleşen ziyarette, TSYD Ankara Şubesinin yeni başkanı Hüseyin Doğru'ya görevinde başarılar diledi.

"Hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduğunu belirten Sofuoğlu, "Buraya gelirken bir sporcu gibi geldim. Yıllarca spor yazarlarının özellikle sizin desteğinizi görmüş biri olarak hala kendimi sporcu gibi hissediyorum. Henüz siyasete çok alışamadım." dedi.

Derneğe sporcu kimliğiyle geldiğinin altını çizen Sofuoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerim boyunca başta Anadolu Ajansı ve sizin çok desteğinizi gördüm. Böyle bir görevde de çok faydalı ve başarılı olacağınızı düşünüyorum. İnşallah hayırlı olur. Daha önceki yıllarda bizim görmüş olduğumuz desteği bizden sonraki sporculara da vereceğinize inanıyorum. Daha önce birçok basın toplantımızı spor yazarları derneklerinde yaptık. Bu anlamda da faydalı olacağınızı düşünüyorum."

TSYD Ankara Şubesinin yeni başkanı Hüseyin Doğru ise "Spor yazarları olarak sizlerin çizdiği yollara güzel katkılar vermek için hep beraber arkadaşlarımızla çalışacağız. İyi işler yapacağımızı umuyoruz. Bu süreçte her zaman desteğiniz yanımızda. Onun için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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