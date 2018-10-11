THY Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Türkiye'yi bu sezon Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka Tekfen temsil edecek.

Anadolu Efes, bugün TSİ 21.30'da başlayacak maçta, Almanya ekibi Bayern Münih'e konuk olacak. Darüşşafaka Tekfen ise son şampiyon Real Madrid ile TSİ 22.00'de İspanya'da karşılaşacak.

Geçen sezonun finalisti Fenerbahçe ise yarın saat 20.45'te İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını ağırlayacak.

Ligde normal sezon 4-5 Nisan 2019'da yapılacak maçlarla tamamlanacak. Normal sezonu ilk 8'de bitirecek takımlar play-off turunda Dörtlü Final'e kalmak için mücadele edecek.

- Program

THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

11 Ekim Perşembe:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Barcelona Lassa (İspanya)

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail)

21.30 Bayern Münih (Almanya) - Anadolu Efes

22.00 Real Madrid (İspanya) - Darüşşafaka Tekfen

12 Ekim Cuma

19.45 Buducnost VOLI (Karadağ) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

20.00 Khimki (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan)

20.00 Zalgiris (Litvanya) - Baskonia (İspanya)

20.45 Fenerbahçe - Herbalife Gran Canaria (İspanya)

- Türkiye'den tek şampiyonluk Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde en başarılı Türk takımı konumunda yer alıyor.

Sarı-lacivertli ekip, özellikle son dönemlerdeki kadro yapılanması ve elde ettiği başarılarla Avrupa Ligi'nde büyük bir atılım gerçekleştirdi.

Avrupa Ligi'nde Türk takımları arasında tek şampiyonluğu Fenerbahçe elde etti.

Zeljko Obradovic'in başantrenörlüğünü yaptığı sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayarak Türk basketbol tarihine adını yazdırdı.

Ligde son 4 sezondur Dörtlü Final oynayan Fenerbahçe, 3 kez ise finale çıkmayı başardı.

- Anadolu Efes, hasreti sonlandırma peşinde

Geçmiş yıllarda Türk basketbolu adına Avrupa'da önemli başarılara imza atan ancak son dönemde beklentilerin uzağında kalan Anadolu Efes, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Dörtlü Final hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Bu sezon iddialı bir takım oluşturan lacivert-beyazlılar, bu organizasyonda 2 kez Dörtlü Final oynadı.

Anadolu Efes, 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında Dörtlü Final heyecanı yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, 2000 yılında Selanik'te düzenlenen organizasyonda Ergin Ataman yönetiminde 3. oldu. İstanbul temsilcisi, bir sonraki sezon, FIBA'nın düzenlediği Suprolig'de ise Dörtlü Final'de yer alıp yine üçüncülük kürsüsüne çıktı.

- En başarılı başantrenör Obradovic

Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nin en başarılı başantrenörü olarak dikkati çekiyor.

Obradovic, Avrupa Ligi'nde başantrenör olarak 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2017'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sırp çalıştırıcı, bu kulvarda Fenerbahçe'nin yanı sıra Partizan, Juventut Badalona, Real Madrid ve Panathinaikos takımlarıyla kupaya kazandı.

Obradovic'in ardından Avrupa Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan başantrenörler dörder kezle Ettore Messina, Bozidar Maljkovic, Pedro Ferrandiz ve Alexander Gomelsky oldu.

- En çok kazanan Real Madrid

İspanyol ekibi Real Madrid, THY Avrupa Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak ön plana çıkıyor.

Eflatun-beyazlı takım, organizasyonda elde ettiği 10 şampiyonlukla rekoru elinde bulunduruyor.

Real Madrid'i bu alanda 7 şampiyonlukla Rus ekibi CSKA Moskova takip ediyor. İsrail temsilcisi Maccabi FOX ve Yunanistan'ın Panathinaikos takımının da ligde altışar zaferi bulunuyor.